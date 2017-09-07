إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال وإيقاف حكمها مدى الحياة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة مباراة منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره السنغالي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأعلن “فيفا”، على موقعه الإلكتروني الرسمي، إعادة اللقاء بين المنتخبين، الذي جرى في 12 نوفمبر الماضي، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتأييد عقوبة الإيقاف مدى الحياة ضد الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي أدار المباراة، التي فرضتها عليه لجنة التأديب التابعة لـ”فيفا” في مارس الماضي، “لتأثيره بصورة غير قانونية في نتيجة المباراة”.

وأشار “فيفا” إلى أن مباراة الإعادة سوف تقام في نوفمبر المقبل، في إطار مباريات الأجندة الدولية، فيما سيتم تحديد اليوم الذي سيجرى فيه اللقاء في الوقت المناسب.

وكان لامبتي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوزه 2-1 على نظيره السنغالي في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في التصفيات، مما جعل اتحاد الكرة السنغالي يتقدم بشكوى ضده.

ورأي لامبتي أن الكرة لمست يد أحد لاعبي المنتخب السنغالي داخل منطقة جزائه، غير أن الإعادة التليفزيونية أثبتت عدم صحة قراره، بعدما كشفت عن اصطدام الكرة بركبة اللاعب.

أوضح “فيفا” أنه من المقرر أن يتم سريان هذا القرار بشكل فوري، كما هو منصوص عليه في لوائح كأس العالم، غير أنه سوف يخضع لتأكيد من قبل اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد الدولي في اجتماعها المقبل، المقرر في 14 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار ليحيي آمال المنتخب السنغالي في التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخبي بوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي).

اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب من 4 مباريات، فيما تم خصم النقاط الـ3 التي حصل عليها المنتخب الجنوب أفريقي من المباراة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويمثل متصدرو المجموعات الـ5 في التصفيات الأفريقية القارة السمراء في المونديال الروسي.