 وظائف شاغرة في هيئة الهلال الأحمر على برنامج التشغيل الذاتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في هيئة الهلال الأحمر على برنامج التشغيل الذاتي

وظائف شاغرة في هيئة الهلال الأحمر على برنامج التشغيل الذاتي
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي.

وقالت أن من ضمن الشروط العامة للوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن تتوفر لدى المتقدم المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

أن يكون المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة معتمد ومعترف به من وزارة التعليم وفي حالة الحصول عليه من خارج المملكة فترفق شهادة المعادلة.

في حال اشتراط الخبرة الوظيفية فيجب أن تكون موثقة بمشهد إن كانت من جهة حكومية وفي حال كانت من القطاع الخاص يجب أن توثق ببرنت من التأمينات الاجتماعية إضافة لمشهد خبرة.

وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون صدر بحقه حكم شرعي أو فصل من وظيفة أو برنامج تدريبي وأن يجتاز المتقدم الاختبار والمعايير المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها والمقابلة الشخصية.

ولا يجوز للمتقدم التقديم على أكثر من وظيفة كما لا يحق له التقديم في أكثر من منطقة وسوف يستبعد من المسابقة نهائياً عند عملية الفرز من يتقدم على أكثر من وظيفة أو منطقة علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء 22/12/1438هـ الساعة 12 ظهراَ.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف للدخول على الرابط لتقديم المستندات اللازمة.

https://jobs.srca.org.sa

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