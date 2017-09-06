 التحالف العربي: الدعم السعودي والعربي لليمن مستمر والمعركة مع الانقلابيين ماضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التحالف العربي: الدعم السعودي والعربي لليمن مستمر والمعركة مع الانقلابيين ماضية

التحالف العربي: الدعم السعودي والعربي لليمن مستمر والمعركة مع الانقلابيين ماضية
المناطق_وكالات

أكد قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، قائد القوات البرية السعودية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، استمرار الدعم السعودي والعربي لليمن عسكرياً وأمنياً، مشيراً إلى أن المعركة مع الانقلابيين ماضية حتى تقدم أهدافها.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، مع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي، أمس الأربعاء، في العاصمة السعودية، الرياض.

وأكد العقيلي، أن “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حلقة فاصلة من حلقات العمل العربي المشترك، ومعه دخلت العلاقات اليمنية السعودية والعربية عموماً، مرحلة جديدة ومتطورة، لافتاً إلى أن علاقة اليمن بمحيطها السعودي والخليجي استراتيجية لا يستغني أحدهما عن الآخر.

وعبر رئيس الأركان عن تقدير الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية، تحديداً، للدور التاريخي للأشقاء العرب وقيادة القوات المشتركة على وجه الخصوص.

من جانبه، أكد قائد القوات المشتركة للتحالف العربي قائد القوات البرية السعودية، استمرار الدعم السعودي والعربي لليمن عسكرياً وأمنياً واقتصادياً بما يحقق مصلحة المواطن اليمني الشقيق.

وأشار الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، إلى أن المعركة ماضية حتى تحقق أهدافها، مشيداً بما يقدمه اليمنيون من بطولات في سبيل استعادة دولتهم.

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