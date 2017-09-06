ميليشيا الانقلابيين تهجّر سكان قرية خور في تعز قسراً

أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، جرائم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في قرية خور غرب مدينة تعز.

وأوضح المركز في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مسلحي الميليشيا يحاصرون القرية التي تقع بمنطقة الضباب، منذ عصر الثلاثاء، واقتحموها وقاموا بتهجير سكان القرية بقوة السلاح.

وقال الأهالي في القرية إن الميليشيا أطلقت عليهم النيران مباشرة ولم يتسنى معرفة عدد القتلى، لكنهم أجبروا البقية على المغادرة فوراً لقريتهم أو قتلهم. وأشاروا إلى أن من تبقى تحت الحصار مهدد بالموت أو التهجير القسري.