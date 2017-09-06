 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مقدونيا بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مقدونيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مقدونيا بذكرى استقلال بلاده
واس - جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جورج إفانوف، رئيس جمهورية مقدونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جورج إفانوف، رئيس جمهورية مقدونيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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