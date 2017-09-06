 بدء موسم صرام النخيل بوادي الدواسر والسليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بدء موسم صرام النخيل بوادي الدواسر والسليل

بدء موسم صرام النخيل بوادي الدواسر والسليل
المناطق - وادي الدواسر - شاجع الدوسري

شهدت اسعار بيع التمور بوادي الدواسر والسليل تراجعا كبيرا عن الاعوام الماضيه خصوصافي نوع تمرالسري الذي تشتهر بأنتاجه وزراعته محافظتي وادي الدواسر والسليل حيث اعتبر العديد من المزارعين ان هذا العام يعد من الاعوام التي شهدت خساره وتراجع كبير بأسعار بيع التمور وخصوصانوع السري حيث وصل سعر كرتون تمر السري زنة ٢٠كيلو ٤٠ريالا في حين كان يباع العام الماضي وماقبله من اعوام باسعار تراوحت من ٧٠ريالا الى ١٠٠ريالا وعلل مزارعون اسباب هذا التراجع بكثرة المعروض وقلة الطلب وتأخر الموسم لمابعد عيد الاضحى وذكر اخرون ان تغيير رغبة المشترين لانواع اخرى من التمور قلل الاقبال على نوع تمر السري حيث اتجه الغالبيه لشراء تمر الخلاص بأنواعه كخلاص الحساء وخلاص الوادي الذي حافظ على اسعاره خصوصا ذو الثمره الكبيره حيث وصلت اسعار الانواع المميزه منه من ٢٥٠ريالا الى ٣٥٠ريالا وتعتبر محافظتي وادي الدواسر والسليل من اكبر المحافظات في المملكه في انتاج التمور وزراعة النخيل وشهدت محافظة وادي الدواسر مهرجان بيع التمور والذي دشنه محافظ وادي الدواسر نهايه شهر ذي القعده تحت شعار تمورنااطيب ويأمل مزارعي النخيل ومنتجي التمور بوادي الدواسر والسليل ايجاد مصنع للتمور حيث يعانون من نقل تمورهم الى مصنع التمور بالاحساء الذي يبعد حوالي ١٠٠٠كيلو

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