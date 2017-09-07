ضيوف الرحمن يشيدون بالمشروعات الكبرى التي شيّدت لراحة قاصدي الحرمين الشريفين

نوّه عدد من حجاج بيت الله الحرام بالخدمات التي هيأتها المملكة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار والمشروعات الكبرى التي تم تشييدها لراحتهم, وليؤدوا عباداتهم بيسر وأمان.

وأبدى عدد من زوار المدينة المنورة في حديثهم لوكالة الأنباء السعودية بعد أدائهم مناسك الحج سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات كبرى, هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة للإسلام والمسلمين, سواء ما أنجز منها أو ما زال قيد التنفيذ في مكة المكرمة والمدينة المدينة المنورة, والمشاعر المقدسة.

وأجزل الحاج محمد مختار خان من الهند عبارات الشكر والثناء للمملكة قيادة وشعباً على الجهود المبذولة في المسجد النبوي الشريف, والمساجد والمواقع التاريخية التي يقصدها ضيوف الرحمن زائري طيبة الطيبة وقال : لمسنا منذ قدومنا تطوراً ملحوظاً في نوعية الخدمات والتسهيلات والمشروعات التي تتطور وتتقدم عاماً بعد عام في المدينة المنورة فهذه البلاد هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة, أسّست على كتاب الله وسنة رسوله, لافتاً النظر إلى أن تلك نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر والدعاء لكل من قام على هذه الخدمات والمشروعات الجبارة وكل من أمر بها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين.

وأبدى الحاج أحمد بن يوسف عن دهشته بمستوى الخدمات والتنظيم داخل المسجد النبوي وساحاته وتوفير سقيا ماء زمزم المبردة للحجيج, شاكراً حكومة وشعب المملكة على ما قدموه من رعاية شاملة وخدمات جليلة متكاملة للحرمين الشريفين وما سخروه من إمكانات وطاقات بشرية وآلية لخدمتهم وراحتهم وتيسير رحلة الحج عليهم منذ وصولهم إلى الديار المقدسة.

وعبّر الحاج عبدالوهاب جان من جمهورية تركيا عن سعادته بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة, وزيارة المدينة المنورة, مؤكداً أن برنامج الحج يسير بكل راحة ويسر بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما تم تهيئته من خدمات وإمكانات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي جندت كل طاقتها البشرية والمادية طمعاً في الأجر والمثوبة.

وبدأ الحاج زكريا علي محمد من جمهورية مصر العربية حديثه مهنئاً الجميع بالنجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج قائلاً : إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تهتم اهتماماً فائقاً بالمسلمين وقضاياهم في شتى أصقاع المعمورة, واصفاً المملكة بمملكة الإسلام والسلام والإنسانية وأنها من الدول السبّاقة في عمل الخير وحب الإسلام والعمل لأجل خدمته وخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه وصف الحاج محمد رياض خان من باكستان الخدمات التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة بالمتميزة , موضحاً أن التنظيم والترتيب والأمن والإرشاد والتوجيه منذ وصولهم إلى هذه البلاد المقدسة كان شيئاً مميزاً و لافتاً للانتباه, مبدياً دهشته وإعجابه بالمظلات المنتشرة في ساحات المسجد النبوي التي تقي الحجيج من أشعة الشمس ومراوح الرذاذ التي أسهمت في تبريد وتلطيف الأجواء على مرتادي المسجد النبوي.

وقال سيد سليم من كندا : شاهدنا ونشهد أيضاً على الجهود المباركة التي سخرتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من تنوع الخدمات المقدمة ورقي التعامل مع الحجاج من المسؤولين كافة , مبدياً إعجابه وسعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها الحجاج القادمون, سائلاً الله تعالى أن يسدد جهود القائمين على الحج , وأن يوفقهم لكل خير نظير ما يبذلونه من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام سواء في الاستقبال أو المواصلات أو الخدمات الطبية والإسعافية وغيرها من الخدمات .