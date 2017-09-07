 مصرع 164 شخصاً في باكستان جراء الأمطار الموسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصرع 164 شخصاً في باكستان جراء الأمطار الموسمية

مصرع 164 شخصاً في باكستان جراء الأمطار الموسمية
واس - إسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية ، مصرع نحو 164 شخصا وإصابة 167 آخرون وتدمير 440 منزلاً ، جراء الأمطار الموسمية والحوادث الناجمة عنها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في بيان صحفي ، اليوم ، أن الأمطار الموسمية التي بدأت منذ نهاية شهر يونيو الماضي قد أثرت على مناطق باكستان كافة ، في حين كان إقليمي البنجاب والسند الأكثر عرضة للخسائر البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية تسببت أيضاً في تشريد المئات من الأشخاص الذين أجبروا على الإقامة في العراء.

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