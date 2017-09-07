أعلنت السلطات الباكستانية ، مصرع نحو 164 شخصا وإصابة 167 آخرون وتدمير 440 منزلاً ، جراء الأمطار الموسمية والحوادث الناجمة عنها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في بيان صحفي ، اليوم ، أن الأمطار الموسمية التي بدأت منذ نهاية شهر يونيو الماضي قد أثرت على مناطق باكستان كافة ، في حين كان إقليمي البنجاب والسند الأكثر عرضة للخسائر البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية تسببت أيضاً في تشريد المئات من الأشخاص الذين أجبروا على الإقامة في العراء.
مصرع 164 شخصاً في باكستان جراء الأمطار الموسمية
أعلنت السلطات الباكستانية ، مصرع نحو 164 شخصا وإصابة 167 آخرون وتدمير 440 منزلاً ، جراء الأمطار الموسمية والحوادث الناجمة عنها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
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