منسوبو جامعة نجران: نجاح تنظيم الحج أخرس المغرضين

أكد عدد من منسوبي جامعة نجران أن نجاح موسم الحج هذا العام أخرس المغرضين ممن تعالت أصواتهم خلال الفترة الماضية في محاولة يائسة للتقليل من مجهودات المملكة المعهودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح وكيل الجامعة، الدكتور محمد بن علي فايع، أن نجاح التنظيم يعد امتداداً طبيعياً لما تحقق في الأعوام السابقة، إذ أن جميع قادة هذه البلاد يولون الحرمين الشريفين وزائريها جل عنايتهم واهتمامهم من خلال تسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن النجاحات المتوالية للمملكة في استقبال وتنظيم ضيوف الرحمن أحبط الأصوات النشاز التي تحاول جاهدةً في التشويش على الجهود المبذولة.

فيما أشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد سلطان العسيري، أن المملكة أصبحت مرجعاً عالمياً في كيفية إدارة الحشود وتنظيمها رغم ضخامة العدد ومحدودية المكان، إلى جانب حرصها على راحة قاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وأضاف وكيل الجامعة للتطوير والجودة، الدكتور يحيى الحفظي، أن تشريف هذه البلاد باحتضان الحرمين الشريفين التي تتجه أنظار المسلمين إليهما جعلها في موقع المسؤولية -وبفضل الله-، أثبتت المملكة نجاحها في حسن استقبال ملايين المسلمين سنوياً.

من جهته رفع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. جبران القحطاني التهاني إلى القيادة الرشيدة بنجاح تنظيم الحج للعام الحالي، لافتاً إلى أن مستوى التنظيم للحج يعد إضافة جديدة إلى نجاحات المملكة في جميع المجالات.