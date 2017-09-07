جمرك مطار الطائف يُحبط محاولة تهريب ” 416 ” جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط محاولة تهريب (416) جراماً من مادة الهيروين المخدرة، عُثر عليها مخبأة مع أحد المسافرين الذين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

أوضح ذلك مدير عام جمرك مطار الطائف أحمد المالكي , وقال : عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على 57 كبسولة تحوي جميعها (416) جراماً من مادة الهيروين المخدرة .