 جمرك مطار الطائف يُحبط محاولة تهريب ” 416 ” جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمرك مطار الطائف يُحبط محاولة تهريب ” 416 ” جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة منسوبو جامعة نجران: نجاح تنظيم الحج أخرس المغرضين بيان حول جرائم الإبادة والتطهير العرقي والديني في بورما مصرع 164 شخصاً في باكستان جراء الأمطار الموسمية ضيوف الرحمن يشيدون بالمشروعات الكبرى التي شيّدت لراحة قاصدي الحرمين الشريفين بدء موسم صرام النخيل بوادي الدواسر والسليل خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مقدونيا بذكرى استقلال بلاده البحري تضمّ ناقلة النفط العملاقة “رمثان” إلى أسطولها حاج أمريكي يكشف عن السبب المهم وراء دخوله الإسلام ! طوكيو وسول تتفقان لفرض عقوبات أكثر على بيونج يانج النفط يهبط بفعل مخاوف من تأثير الإعصار إيرما نقل أكثر من مليون حاج بوسائل النقل العام

جمرك مطار الطائف يُحبط محاولة تهريب ” 416 ” جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة

جمرك مطار الطائف يُحبط محاولة تهريب ” 416 ” جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة
واس - الطائف

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط محاولة تهريب (416) جراماً من مادة الهيروين المخدرة، عُثر عليها مخبأة مع أحد المسافرين الذين قدموا إلى المملكة عبر المطار.
أوضح ذلك مدير عام جمرك مطار الطائف أحمد المالكي , وقال : عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على 57 كبسولة تحوي جميعها (416) جراماً من مادة الهيروين المخدرة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>