مهرجان الجوف حلوة 38 ينثر ابداعه على ضفاف بحيرة دومة الجندل

شرف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الأستاذ احمد بن عتيق القعيد و بحضور مدير عام مكتب الأمين بأمانة منطقة الجوف الأستاذ سعد بن عقيل العقيل و عددٍ من الوجهاء و الأعيان و رجال الفكر و الثقافة و الأدب في منطقة الجوف فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجوف حلوة38 و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف و و الذي أقيمت فعالياته على مسرح البحيرة في محافظة دومة الجندل وحضور الأمسية الشعرية و الإنشادية .

فقد انطلقت الأمسية و التي أدارها الشاعر ثامر بن راكد الرويلي بمشاركة عددٍ من نجوم الشعر و الإنشاد بالمنطقة وهم النجم المخضرم رضا بن حليس الرويلي و الشاعر المبدع عبد الله بن حامد السالم و المنشد العذب فيصل بن محمد العليمي ؛ ألهب من خلالها النجوم أجواء الأمسية بالقصائد الحماسية و الشيلات الطربية ، و طغت مشاركاتهم بالتغني بالوطن و الفرح بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2018 ، كما كان للمنطقة نصيب من مشاركات الضيوف ، بالإضافة إلى عددٍ من القصائد الوجدانية و الغزلية ؛ و تفاعل الجمهور الكبير الحاضر مع الضيوف بكل حماس و إيجابية عكست مدى رضاهم و استحسانهم عن مشاركات الضيوف .

و في ختام الأمسية قام القعيد و العقيل بتكريم الشعراء المشاركين في هذه الأمسية ، مقدمين لهم دروعًا تذكارية بهذه المناسبة و التقطت بعدها الصور التذكارية .

هذا وقد سبق الأمسية إقامة العديد من المسابقات الترفيهية و الألعاب الحركية المسلية و الطريفة و الموجهة للصغار و الكبار ، كما كان هناك حضورٌ مميز و مشاركات متعددة من الجمهور .