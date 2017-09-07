 مهرجان الجوف حلوة 38 ينثر ابداعه على ضفاف بحيرة دومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مهرجان الجوف حلوة 38 ينثر ابداعه على ضفاف بحيرة دومة الجندل

مهرجان الجوف حلوة 38 ينثر ابداعه على ضفاف بحيرة دومة الجندل
المناطق - الجوف

شرف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الأستاذ احمد بن عتيق القعيد و بحضور مدير عام مكتب الأمين بأمانة منطقة الجوف الأستاذ سعد بن عقيل العقيل و عددٍ من الوجهاء و الأعيان و رجال الفكر و الثقافة و الأدب في منطقة الجوف فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجوف حلوة38 و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف و و الذي أقيمت فعالياته على مسرح البحيرة في محافظة دومة الجندل وحضور الأمسية الشعرية و الإنشادية .
فقد انطلقت الأمسية و التي أدارها الشاعر ثامر بن راكد الرويلي بمشاركة عددٍ من نجوم الشعر و الإنشاد بالمنطقة وهم النجم المخضرم رضا بن حليس الرويلي و الشاعر المبدع عبد الله بن حامد السالم و المنشد العذب فيصل بن محمد العليمي ؛ ألهب من خلالها النجوم أجواء الأمسية بالقصائد الحماسية و الشيلات الطربية ، و طغت مشاركاتهم بالتغني بالوطن و الفرح بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2018 ، كما كان للمنطقة نصيب من مشاركات الضيوف ، بالإضافة إلى عددٍ من القصائد الوجدانية و الغزلية ؛ و تفاعل الجمهور الكبير الحاضر مع الضيوف بكل حماس و إيجابية عكست مدى رضاهم و استحسانهم عن مشاركات الضيوف .
و في ختام الأمسية قام القعيد و العقيل بتكريم الشعراء المشاركين في هذه الأمسية ، مقدمين لهم دروعًا تذكارية بهذه المناسبة و التقطت بعدها الصور التذكارية .
هذا وقد سبق الأمسية إقامة العديد من المسابقات الترفيهية و الألعاب الحركية المسلية و الطريفة و الموجهة للصغار و الكبار ، كما كان هناك حضورٌ مميز و مشاركات متعددة من الجمهور .

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