بلدية محافظة ضباء تنفذ مشروعات خدمية بأحياء المحافظة

أكد رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان أن البلدية ركزت خلال الأربع سنوات الماضية على البنية التحتية للمخططات السكنية القائمة والجديدة , بإنهاء السفلتة في المحافظة والمراكز التابعة بأطوال تجاوزت 90 ألف متر طولي وباعتمادات مالية بلغت 60 مليون ريال .

وأوضح الدكتور الغبان أن البلدية أنهت سفلتة أحياء الضاحية وشمال أرامكو ومركز الخريبة بنسبة 100% ، كما أنهت سفلته ما نسبته 98% في حي المروج وكذلك 50% من مخطط شرما و 40% من مخطط عيانه.

ولفت الدكتور الغبان النظر إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ السفلتة في المخططات السكنية المعتمدة بشكل نهائي خلال السنتين القادمتين .مبيناً أن توجيها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تؤكداً دائماً على الاهتمام بمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار حرصاً على سلامة المواطن والمقيم بمتابعة ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة تبوك لأعمال بلدية محافظة ضباء .

وبين الدكتور الغبان أن البلدية أعطت هذه المشاريع أهمية وأولوية في المبادرات الماضية وتم تخصيص جزء كبير من اعتمادات المشاريع لها في الميزانيات الحالية والمستقبلية ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ ثلاثة مشاريع لدرء أخطار السيول ومنها مشروع وادي ضحكان ومشروع منطقة خرج المشاهير ( المرحلة الثانية ) بتكلفة بلغت 20 مليون ريال ومشروع لتصريف مياه الأمطار في حي المقيطع المرحلة الأولى بتكلفة 6 ملايين ريال كما تم الانتهاء مؤخراً من مشروع درء أخطار السيول في وادي الصفر وخرج المشاهير ( المرحلة الأولى ) بتكلفة 13 مليون ريال .

وأوضح أن بلدية محافظة ضباء نفذت خلال الأربع سنوات الماضية أربعة مشاريع تطويرية للمداخل في محافظة ضباء بطول 15 ألف متر طولي وبقيمة تجاوزت 23 مليون ريال تم خلالها إعادة تطوير شامل للطريق من مسارات وجزر وإنارة وأرصفة وتشجير وسفلته بالإضافة إلى إعادة دراسة التقاطعات المرورية مع الجهات المختصة ووضع حلول مرورية لتسهيل الحركة .

وأفاد رئيس البلدية أنه جاري الآن استكمال الجزء الأخير من المشروع باتجاه ميناء ضباء وتحسين وتجميل المداخل في مركزي شرما والخريبة بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال شملت أعمال الأرصفة والسفلتة والانارة ، بالإضافة إلى استبدال إشارات طريق ضباء الوجه بدوار بعد دراسة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم تنفيذ الدوار على اعلى المعايير التي تراعي السلامة وانسيابية الحركة المروية .