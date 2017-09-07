 أمين الشرقية يتفقد حي المسورة وبلدة العوامية.. ويعلن عن ٢٧ مشروع تنموي في القطيف بأكثر من ٢٤٧ مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمين الشرقية يتفقد حي المسورة وبلدة العوامية.. ويعلن عن ٢٧ مشروع تنموي في القطيف بأكثر من ٢٤٧ مليون ريال

أمين الشرقية يتفقد حي المسورة وبلدة العوامية.. ويعلن عن ٢٧ مشروع تنموي في القطيف بأكثر من ٢٤٧ مليون ريال
المناطق - الدمام

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الخميس الموافق 16/12/1438هـ، حي المسورة التابع لبلدة العوامية بمحافظة القطيف، يرافقه في الزيارة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، و الوكيل المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي و نائب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس ناصر الكعبور، ومدير إدارة المعدات والسيارات خالد الخرجي.
وأطلع معاليه خلال الزيارة على جميع أعمال الهدم والإزالة التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الفترة الماضية، ثم استمع الى شرح موجز مقدم من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع و نائب رئيس بلدية القطيف عن التحضير والاستعدادات للمرحلة القادمة لمشروع تطوير حي المسورة والمزمع تنفيذه خلال الفترة القادمة.
و وجه معاليه بالبدء بإنشاء سور مؤقت حول موقع المشروع التنموي لحي المسورة وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع ، مشيراً الى أن الأمانة وضعت حي المسورة ضمن برنامج أنسة المدن وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الجوانب الإنسانية في الحي، بهدف تعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية، من خلال تهيئة المدن وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة أكثر من مجرد مكان يقيم فيه الإنسان.
وقال معاليه عقب الزيارة أن المشروع سيقام على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع ويهدف الى تحويلها الى منطقة تاريخية ثقافية وأن تصبح معلما عمرانيا بارزا لخدمة سكان محافظة القطيف والمناطق المجاورة ويتضمن نطاق العمل في المشروع تنفيذ الشوارع المحيطة والمرافق العامة والتي تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وشبكات تصريف السيول والساحات العامة والحدائق العامة وممرات المشاة داخل حي المسورة وكذلك إعادة إنشاء الأبراج الأثرية والعيون الجوفية في مواقعها الأصلية الى جانب إنشاء مركز ثقافي واجتماعي لخدمة المناطق المحيطة فيما سيتم إسناد مهمة تطوير العناصر التجارية داخل الحي الى القطاع الخاص.
وأضاف أن المرحلة الأولى لأعمال المشروع تتضمن أعمال الطرق المحيطة والمرافق العامة، بعد ذلك قام معاليه بزيارة تفقدية داخل بلدة العوامية، حيث تجول في العديد من الأحياء ، وتفقد جميع الخدمات البلدية التي تقدم  للمواطنين والمقيمين في العوامية، والتي تضمنت أعمال النظافة والإنارة والصيانة،  ووجه معاليه خلال الزيارة أيضا بتكثيف كافة الخدمات البلدية التي تحتاجها بلدة العوامية، بهدف خدمة جميع المستفيدين، كما استمع الى شرح مفصل من قبل نائب بلدية القطيف المهندس ناصر الكعبور عن سير العمل داخل البلدية والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها البلدية من خلال دعم الأمانة لهذه البلدة و توفير كافة الخدمات البلدية وكذلك التنسيق مع كافة الجهات الخدمية الأخرى لإيصال كافة الخدمات  في وقت قياسي كما استعرض جميع الأحياء التي شملتها  الخدمات البلدي.
عقب ذلك قام معاليه بتفقد عدد من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة القطيف، والتي تتضمن مشاريع صيانة وتطوير وسفلتة الطرق وإنارة، وإنشاء عديد من المرافق الخدميّة وتصميم وإنشاء أسواق للخضار، في مناطق متعددة شملت معظم مدن وقرى المحافظة، ما أسهم في اكتمال نسبة كبيرة من إجمالي مشاريع البلدية التي تسعى لتنفيذها.
مبينا أن بلدية القطيف تعمل حاليا على تنفيذ  27 مشروعًا بتكلفة 247 مليون ريال في كافة بلديات المحافظة، فيما بلغت قيمة المشاريع التي تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية في القطيف ملياري ريال.
كما وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال الزيارات التي قام بها على عدد من أحياء المحافظة وبلدياتها بسرعة استكمال كافة المشاريع وحث المقاولين على زيادة  نسبة إنجاز  المشاريع مع الإلتزام بالجودة حتى ينعم كافة المواطنين بهذه المشاريع  .
وفي ختام زيارته أكد معاليه أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والتي تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالإضافة الى المشاريع التنموية التي اعتمدتها الأمانة لمحافظة القطيف بشكل عام .

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