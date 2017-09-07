تعليم المدينة يعلن عن تعيين “130” حارس مدرسة وترقية ” 248 ” مستخدم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مُمثّلة في إدارة الموارد البشرية ( لجنة التوظيف ) الانتهاء من اجراءات توظيف ( 130 ) ( حارس وزوجته ) و ( حارس مدارس بنين ) للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ ، التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق ، حيث تم الترشح وفقاً للنقاط التي حصل عليها المرشح في برنامج ساعد ومقر السكن .

أوضح ذلك مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المدينة الأستاذ / ماجد بن نامي المطيري ، موضحاً بأنه جاري العمل على استكمال دراسة مسوغات تعيين ( 40 ) حارس ليتم استكمال بذلك العدد المخصص للمنطقة وهو ( 170 ) وظيفة حارس مدرسة و( حارس وزوجته ) لمدارس ( البنين – البنات ) ، وأضاف المطيري بان وحدة عمليات الموارد أنهت اجراءات ترقية ( 248 ) موظف على وظيفة مستخدم من وإلى المرتبة الـ ( 32 – 33 ) .