 تعليم المدينة يعلن عن تعيين “130” حارس مدرسة وترقية ” 248 ” مستخدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم المدينة يعلن عن تعيين “130” حارس مدرسة وترقية ” 248 ” مستخدم

تعليم المدينة يعلن عن تعيين “130” حارس مدرسة وترقية ” 248 ” مستخدم
المناطق - المدينة المنورة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مُمثّلة في إدارة الموارد البشرية ( لجنة التوظيف ) الانتهاء من اجراءات  توظيف ( 130 ) ( حارس وزوجته )  و ( حارس مدارس بنين ) للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ ، التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق ، حيث تم الترشح وفقاً للنقاط التي حصل عليها المرشح في برنامج ساعد ومقر السكن .
أوضح ذلك مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المدينة الأستاذ / ماجد بن نامي المطيري ، موضحاً بأنه جاري العمل على استكمال دراسة مسوغات تعيين ( 40 ) حارس ليتم استكمال بذلك العدد المخصص للمنطقة وهو ( 170 ) وظيفة حارس مدرسة و( حارس وزوجته ) لمدارس ( البنين – البنات ) ، وأضاف المطيري بان وحدة عمليات الموارد أنهت اجراءات ترقية ( 248 ) موظف على وظيفة مستخدم من وإلى المرتبة الـ ( 32 –  33  )   .

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