فلايح عنيزة يكسر حاجز الـ 8600 زائر خلال يومه الرابع

أبدى معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني السيد غانم بن فضل البوعينين أعجابه بما شاهدة في مهرجان فلايح عنيزة وما يقدم من دعم للأسر والأطفال والشباب من الجوانب الترفيهية والاقتصادية والتنوع الكبير في البرامج والفعاليات التي تنظمها مؤسسة البناء التراثية, واستقبل مهرجان فلايح عنيزة الذي انطلق في الثالث من سبتمبر الجاري ويمتد حتى الثاني من أكتوبر في يومه الرابع وزير شؤون مجلس الشورى والنواب البحريني وفضيلة الشيخ سليمان الجبيلان وأمين عام لجنة التنمية السياحية بعنيزة الاستاذ يوسف الوهيب وعدد من الإعلاميين والمشاهير,

فيما بلغ عدد الحضور لفلايح عنيزة في يومه الرابع أكثر من 8600 زائر وزائرة ويشهد إقبالاً كبيراً ولافتاً بمختلف الفئات العمرية حيث يهدف المهرجان للحفاظ على المزارع القديمة وإعادة إحياءها من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية والترفيهية من خلال البرامج والفعاليات التي تتناسب مع جغرافية المكان بالإضافة لتوفيره فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة كما يتضمن المهرجان أكثر من 30 متجر للأسر المنتجة والمتاجر الصغيرة المشاركة في المهرجان والتي تقدم العديد من المأكولات والمشروبات والحرف اليدوية والمطبوعات ليكون نافذة تسويقية لهم وداعم حقيقي لمشروعاتهم,

وأطلعت الوفود الزائرة على عدد من الفعاليات من خلال المسرحية الحركية لحياة الفلاحة قديماً ومسرح العروض والفعاليات والجلسات المخصصة وركن الفلاح الصغير ومنطقة الألعاب الكرنفالية المصاحبة والتي عمدت المؤسسة المشغلة على دمجها لتحاكي الحياة الريفية السابقة مع الحياة الحالية بطابع جذاب يقدم عدة ألوان مختلفة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع, ومن جانبه أعرب المشرف العام على مهرجان فلايح عنيزة صالح بن إبراهيم السعيد عن شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعم فلايح عنيزة والمساهمة في إنجاح العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمهرجانات ما يسهم في رفع أسم المنطقة لتكون أحد أبرز المناطق التي تقدم روزنامة سياحية ترفيهية وثقافية, مؤكداً أن مثل هذا الدعم هو أحد الأسباب الرئيسية لتشجيهم على تقديم المزيد من العطاءات في هذا المجال الذي ينعكس بشكل إيجابي على جميع أفراد وشرائح المجتمع. مقدماً شكره لوزارة الصحة على المشاركة الفعالة من خلال التوعية الصحية المتمثلة في عيادة قطاع الصحة العامة في محافظة عنيزة.