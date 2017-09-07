“الرابطة الخليجية” تحذر حكومة قطر من اعتقال الحجاج القطريين وتطالب بضمان سلامتهم

حذرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات الحكومة القطرية من اعتقال الحجاح القطريين بعد عودتهم وطالبت بعدم التحقيق معهم بسبب التصريحات الإعلامية التي أشادوا فيها بخدمة الحجاج بالمملكة وطالبت بضمان سلامة الحجاج.

و طالب الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية محمد هايف، بأهمية احترام قطر لحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج للمواطنين القطريين والمقيمين، مؤكداً أن السلطات القطرية حاولت تسيس قضية الحج لكنها فشلت فشلاً ذريع في استخدام حقوقاً أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية وإعلامية قطرية.

ودعا هايف قطر، إلى ضمان سلامة الججاج القطريين بعد عودتهم إلى قطر وعدم اعتقالهم أو التضيق عليهم والكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق وتدعم الإرهاب في المنطقة، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لتعزيز الوحدة ومحاربة الإرهاب.

وقال الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية “إن ضمان سلامة أمن الحجاج القطريين بعد عودتهم من الحج هذا العام بالمملكة مسؤولية السلطات القطرية” مضيفاً أن الرابطة الخليجية للحقوق والحريات ومعها عدد من المنظمات العربية والدولية ستحمل أمام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الحكومة القطرية أي انتهاك لحقوق أي حاج قطري بعد عودته من المملكة وستطالب المجتمع الدولي والهييات الأممية باتخاد إجراءات رادعة لقطر وتوفير الحماية والحصانة لحجاج قطر.