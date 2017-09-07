أمريكا تطالب بتجميد ممتلكات زعيم كوريا الشمالية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى تجميد ممتلكات زعيم كوريا الشمالية ، ردّا على التجربة النووية السادسة لبيونغ يانغ.

وتسعى واشنطن في مجلس الأمن إلى فرض عقوبات صارمة على نظام كوريا الشمالية ، ومنها تجميد ممتلكات جونج أون ، إلى جانب فرض حظر نفطي على بيونج يانج.

وفى وقت سابق، ذكرت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة، في الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، أن مجلس الأمن سيجري خلال هذا الأسبوع نقاشا حول مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، على أن يعرض للتصويت الإثنين المقبل.

وقالت السفيرة الأمريكية: إن الولايات المتحدة ستشارك في مفاوضات هذا الأسبوع بشأن مشروع القرار، مضيفة أن بيونج يانج “صفعت الجميع على وجوههم” بالتجربة النووية الأخيرة.

وحثت هايلي الأمم المتحدة -خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية- على فرض أشد إجراءات ممكنة لمنع بيونج يانج من اتخاذ أي خطوات أخرى في برنامجها النووي.

وتؤيد فرنسا وبريطانيا واليابان فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، في حين دعت موسكو وبكين إلى الحوار، وتجنب عدم التصعيد أكثر.