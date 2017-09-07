اللواء الداموك: استحداث 12 فرقة لدعم مراكز الدفاع المدني والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة خطتها التفصيلية لاستقبال وفود الحجاج القادمين من المشاعر المقدسة، بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر وأمان, وذلك باستنفار طاقتها للحفاظ على سلامتهم والتدخل السريع للتعامل مع أي حالات طارئة .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء خالد بن أحمد الداموك, أن المديرية نشرت الفرق الميدانية المتخصصة والمدعومة بآليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الاشراف الوقائي والاليات والمعدات الفنية التي تتمركز في محيط المسجد النبوي، المواقع التي تتزايد فيها احتمالات الحوادث في جميع أرجاء المدينة المنورة والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن من وإلى المدينة المنورة .

وبين أن خطة الدفاع المدني بالمدينة المنورة تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد في مباشرة جميع أنواع الحوادث التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات الدفاع المدني بأسرع وقتٍ ممكن والتأكد من توفر اشتراطات و متطلبات السلامة لجميع الأنشطة التجارية والسكنية والمنشآت العامة ونشر الوعي الوقائي بين الحجاج طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة, كذلك بين القائمين على رعايتهم لتحقيق السلامة العامة وتجنب المخاطر الافتراضية المحتملة طوال موسم الحج , بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ .

وأضاف اللواء الداموك أن الخطة تضمنت تجهيز 12 فرقةً موسميةً بمنطقة المدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، تتوفر فيها خدمات الإطفاء والإنقاذ بمدينة حجاج البر و البحر والمنطقة المركزية

في محيط المسجد النبوي ، بالإضافة إلى تسيير عدد من الفرق الميدانية المتحركة في المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات حول المنطقة المركزية والشوارع الرئيسية داخل المدينة المنورة ودعم مراكز الدفاع المدني القريبة من المسجد النبوي الشريف بالآليات والمعدات والتجهيزات المساندة للاستعانة بها متى دعت الحاجة ، كذلك زيادة عدد دوريات متابعة اشتراطات و متطلبات السلامة في جميع المنشآت الفندقية والسكنية المصرح لها بإسكان الحجاج أثناء زيارتهم للمدينة، وتجهيز دوريات السلامة للاستفادة منها كوحدات للتدخل السريع في المواقع المزدحمة بالمنطقة المركزية .