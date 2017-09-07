مسؤولون محليون: ارما تسبب بتدمير 95 بالمئة من الجزر وقتل 10

تسبب الإعصار ارما في دمار واسع النطاق بأرجاء منطقة الكاريبي، محولا المباني إلى حطام، ومخلفا عشرة قتلى على الأقل. وقيل إن جزيرة باربودا أصبحت “بالكاد صالحة للسكن”.

وقال مسؤولون إن جزيرة سانت مارتن قد دمرت بالكامل تقريبا، ومن المتوقع زيادة أعداد الضحايا.

وأعلن مسؤول محلي الأربعاء أن الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان في البحر الكاريبي قد “تدمر بنسبة 95%” بسبب إعصار إيرما الذي ضرب المنطقة.

وذكرت وزيرة أراضي ما وراء البحار الفرنسية، أنيك غيراردان، قبل الصعود إلى طائرة متجهة إلى المنطقة: “نتحدث عن قتيلين واثنين أصيبا بجروح خطيرة حتى الآن. من الواضح أن الوضع قد يتغير بسرعة شديدة”.

وتابع قوله: “ستكون هناك خسائر بشرية والضرر المادي الذي ستشهده الجزيرتان سيكون كبيرا”.

وخيم الحذر على أسواق النفط، وسط تراجع في الطلب على الخام وشحناته، بسبب إغلاق مصاف بعد العاصفة هارفي ووصول إعصار أكبر، يدعى إرما، في منطقة الكاريبي.

ورغم أن الكثير من المصافي وخطوط الأن ابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام تعود للعمل الآن، يقول محللون إن الأمر سيستغرق أسابيع قبل عودة قطاع البترول الأميركي إلى طاقته الإنتاجية.

ووفقا لـ”رويترز” سجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.69 دولار للبرميل، دون تغير يذكر عن التسوية السابقة.

وفي أسواق النفط العالمية انخفضت أسعار خام القياس العالم يمزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 53.20 دولار للبرميل.