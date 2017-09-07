 متحدث التعليم ومغردون ينتقدون إعلان “الشنطة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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متحدث التعليم ومغردون ينتقدون إعلان “الشنطة”

متحدث التعليم ومغردون ينتقدون إعلان “الشنطة”
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إعلان احد الشركات التجارية والتي ظهرت فيه طفلة بمقطع فيديو وهي عابسه وتعليق صوتي يقول (رجعت المدرسة وانقطعت الفلة بس هونيها وتهون).
وطالب “العصيمي” في تغريدته الشركة بسحب الإعلان واصفه بالغير موفق ويكرس النظرة السلبية نحو المدرسة.
وعلقت المغردة منال البابطين “فيه كمية طاقه سلبية وإحباط وتناقض أي نجاح وأنتم تقتلون الحماس وتنكدون عليهم من أول السنة كل هذا علشان تسوقون لشنطكم”
وتسأل أبو سارة قائلاً “هل العلم مصيبة عشان نهونها؟
هل هذه رسالة تصدر من مكتبة يفترض انها نبراس للعلم ومصدر للتشجيع عليه؟

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