الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد

يستضيف أحد نظيره الفتح بالمدينة المنورة اليوم في أول مباراة رسمية للأول على ملعبه هذا الموسم في افتتاح الدور السادس عشر من بطولة كأس ولي العهد.

فيما يحل الرائد ضيفا على الفيصلي، الجمعة، وتقام يوم السبت مباراتين، الأولى بين الفيحاء والتعاون والثانية تجمع الشباب بالباطن.

ويختتم هذا الدور يوم الإثنين بالمباراتين الأهم، فيلعب القادسية مع الهلال والاتفاق مع الأهلي.

واستحدث اتحاد كرة القدم روزنامة للبطولة هذا الموسم، بأن جعلها مقتصرة على فرق دوري جميل، فضلاً عن ان تكون بدايتها متقدمة نوعا ما، لينتهي الموسم مبكرا بسبب مونديال روسيا 2018.

ولن يشارك الاتحاد والنصر في هذا الدور باعتبارهما البطل والوصيف للنسخة الماضية، وسيتأهلان مباشرة إلى دور الثمانية.

ويعد الهلال أكثر الأندية فوزا بكأس ولى العهد السعودي بـ13 مرة، الاتحاد (8)، ثم الأهلى (6)، والشباب والنصر (3).