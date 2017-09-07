 الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس وزراء فلسطين يشكر خادم الحرمين على جهوده التي يُقدمها كل عام لأسر الشهداء المعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت.. و “الثورة السورية” مستمرة إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري” اسبانيا ستلاحق قادة كاتالونيا قضائيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال “التجارة” تستدعي 13,642 سيارة هيونداي سوناتا 2015-2016 الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد شقيق الحاج “المري” يتهم حكومة قطر باعتقال شقيقه والاعتداء عليه لثنائه على المملكة قلم يشخص السرطان في 10 ثوان السودان يغلق حدوده مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان سفارة ألمانيا للأخضر: مبروك التأهل ونحن عالوعد في روسيا تحذير استخباراتي: البغدادي حي.. وداعش “يستعد” كوتينيو يعاود التمارين في صفوف ليفربول

الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد

الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد
المناطق - الرياض

يستضيف أحد نظيره الفتح بالمدينة المنورة اليوم في أول مباراة رسمية للأول على ملعبه هذا الموسم في افتتاح الدور السادس عشر من بطولة كأس ولي العهد.

فيما يحل الرائد ضيفا على الفيصلي، الجمعة، وتقام يوم السبت مباراتين، الأولى بين الفيحاء والتعاون والثانية تجمع الشباب بالباطن.

ويختتم هذا الدور يوم الإثنين بالمباراتين الأهم، فيلعب القادسية مع الهلال والاتفاق مع الأهلي.

واستحدث اتحاد كرة القدم روزنامة للبطولة هذا الموسم، بأن جعلها مقتصرة على فرق دوري جميل، فضلاً عن ان تكون بدايتها متقدمة نوعا ما، لينتهي الموسم مبكرا بسبب مونديال روسيا 2018.

ولن يشارك الاتحاد والنصر في هذا الدور باعتبارهما البطل والوصيف للنسخة الماضية، وسيتأهلان مباشرة إلى دور الثمانية.

ويعد الهلال أكثر الأندية فوزا بكأس ولى العهد السعودي بـ13 مرة، الاتحاد (8)، ثم الأهلى (6)، والشباب والنصر (3).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>