اسبانيا ستلاحق قادة كاتالونيا قضائيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال

أعلنت النيابة العامة الاسبانية الخميس عن ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كاتالونيا اثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير مضيفة أنها ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.

وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا في تصريحات صحافية “يجري إعداد ملاحقات جنائية” موضحا إنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الأربعاء الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا إلى الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت النيابة أيضا إنها ستصادر المعدات التي جهزت لهذا الاستفتاء.