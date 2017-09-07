إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري”

كشف المعارض و الإعلامي القطرى منصور المهندى، عضو مجلس إدارة قطر للإعلام سابقا المسرحية الهزيلة التي قامت بها الجهات الأمنية في قطر في تكبيل الحاج القطري حمد المري ومحاولة صفعه؛ بدعوى إساءته للسعودية، ممثلين أن المعتدين سعوديون .

و كتب في عدة تغريدات على حسابه بتويتر “الحاج حمد المري بمجرد دخوله قطر تم اقتياده من قبل زعاطيط جهاز أمن الدولة القطري وإجباره على هذا التمثيل”

و اضاف “كنا على ثقة بما سيتعرض له الحجاج القطريين على يد النظام القطري الغاشم من اعتداءات وسحب جناسي واعتقال بعد عودتهم قطر”

و فضح المهندي غباء جهاز مخابرات قطر و قال “عملت لصالح الاستخبارات القطرية لفترة طويلة وبحكم عملنا تواصلنا مع رجال أمن عدة دول، أغبى جهاز أمن واستخبارات في العالم هو القطري دون أدنى شك”

كما كشف أيضا الاعلامي و المعارض القطري عن تعرض الفنان علي عبدالستار لمضايقات من جهاز أمن الدولة القطري بسبب تصريحه على قناة الجزيرة بشأن تشجيعه المنتخب السعودي وأوامر باعتقاله.