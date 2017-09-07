 إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري” اسبانيا ستلاحق قادة كاتالونيا قضائيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال “التجارة” تستدعي 13,642 سيارة هيونداي سوناتا 2015-2016 الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد شقيق الحاج “المري” يتهم حكومة قطر باعتقال شقيقه والاعتداء عليه لثنائه على المملكة قلم يشخص السرطان في 10 ثوان السودان يغلق حدوده مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان سفارة ألمانيا للأخضر: مبروك التأهل ونحن عالوعد في روسيا تحذير استخباراتي: البغدادي حي.. وداعش “يستعد” كوتينيو يعاود التمارين في صفوف ليفربول “البيئة” مركب دوائي في الأعلاف وراء نفوق الإبل في الخفجي وحفر الباطن تعليم الرياض يعلن حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات

إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري”

إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري”
المناطق - الرياض

كشف المعارض و الإعلامي القطرى منصور المهندى، عضو مجلس إدارة قطر للإعلام سابقا المسرحية الهزيلة التي قامت بها الجهات الأمنية في قطر في تكبيل الحاج القطري حمد المري ومحاولة صفعه؛ بدعوى إساءته للسعودية، ممثلين أن المعتدين سعوديون .

و كتب في عدة تغريدات على حسابه بتويتر “الحاج حمد المري بمجرد دخوله قطر تم اقتياده من قبل زعاطيط جهاز أمن الدولة القطري وإجباره على هذا التمثيل”

و اضاف “كنا على ثقة بما سيتعرض له الحجاج القطريين على يد النظام القطري الغاشم من اعتداءات وسحب جناسي واعتقال بعد عودتهم قطر”

و فضح المهندي غباء جهاز مخابرات قطر و قال “عملت لصالح الاستخبارات القطرية لفترة طويلة وبحكم عملنا تواصلنا مع رجال أمن عدة دول، أغبى جهاز أمن واستخبارات في العالم هو القطري دون أدنى شك”

كما كشف أيضا الاعلامي و المعارض القطري عن تعرض  الفنان  علي عبدالستار لمضايقات من جهاز أمن الدولة القطري بسبب تصريحه على قناة الجزيرة بشأن تشجيعه المنتخب السعودي وأوامر باعتقاله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>