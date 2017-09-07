 المعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت.. و “الثورة السورية” مستمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت.. و “الثورة السورية” مستمرة إعلامي قطري يفضح غباء جهاز المخابرات القطرية ويكشف تمثيلية اعتقال “المري” اسبانيا ستلاحق قادة كاتالونيا قضائيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال “التجارة” تستدعي 13,642 سيارة هيونداي سوناتا 2015-2016 الليلة.. أحد والفتح في انطلاق كأس ولي العهد شقيق الحاج “المري” يتهم حكومة قطر باعتقال شقيقه والاعتداء عليه لثنائه على المملكة قلم يشخص السرطان في 10 ثوان السودان يغلق حدوده مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان سفارة ألمانيا للأخضر: مبروك التأهل ونحن عالوعد في روسيا تحذير استخباراتي: البغدادي حي.. وداعش “يستعد” كوتينيو يعاود التمارين في صفوف ليفربول “البيئة” مركب دوائي في الأعلاف وراء نفوق الإبل في الخفجي وحفر الباطن

المعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت.. و “الثورة السورية” مستمرة

المعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت.. و “الثورة السورية” مستمرة
المناطق - وكالات

قال رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، الخميس، إن وساطة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات فشلت وأن “الثورة السورية” مستمرة.
ورفض حجاب تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، بأن على معارضي الرئيس السوري بشار الأسد تقبل حقيقة أنهم لم يفوزوا بالحرب.

وغرد حجاب على تويتر:  “تصريحات دي ميستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي”.

وأضاف المعارض السوري “مرة أخرى يورط دي ميستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة”، مشددا على أن “الثورة السورية ماضية”.

ودعا حجاب الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السوري بشار الأسد “لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية”.

وتأتي التصريحات قبل جولة من المحادثات السورية بين روسيا وإيران حليفي دمشق وتركيا داعمة المعارضة في آستانة عاصمة كازاخستان الأسبوع المقبل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>