المعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت.. و “الثورة السورية” مستمرة

قال رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، الخميس، إن وساطة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات فشلت وأن “الثورة السورية” مستمرة.

ورفض حجاب تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، بأن على معارضي الرئيس السوري بشار الأسد تقبل حقيقة أنهم لم يفوزوا بالحرب.

وغرد حجاب على تويتر: “تصريحات دي ميستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي”.

وأضاف المعارض السوري “مرة أخرى يورط دي ميستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة”، مشددا على أن “الثورة السورية ماضية”.

ودعا حجاب الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السوري بشار الأسد “لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية”.

وتأتي التصريحات قبل جولة من المحادثات السورية بين روسيا وإيران حليفي دمشق وتركيا داعمة المعارضة في آستانة عاصمة كازاخستان الأسبوع المقبل.