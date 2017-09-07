 مجلس وزراء فلسطين يشكر خادم الحرمين على جهوده التي يُقدمها كل عام لأسر الشهداء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس وزراء فلسطين يشكر خادم الحرمين على جهوده التي يُقدمها كل عام لأسر الشهداء

مجلس وزراء فلسطين يشكر خادم الحرمين على جهوده التي يُقدمها كل عام لأسر الشهداء
المناطق - واس

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على جهوده – أيده الله – التي يُقدمها كل عام لأسر الشهداء، وتذليل العقبات كافة أمام الحجاج وتوفير سبل الراحة والأمان لهم .

وثمن المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس وزراء دولة فلسطين رامي الحمد الله ، الجهود التي قامت بها الجهات المختصة كافة في توفير سبل الراحة والأمان لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن .

وهنأ حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام .

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