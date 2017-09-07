موقع الأخدود الأثري بنجران يجذب الزوار في اجازة عيد الأضحى

يشهد موقع الاخدود الأثري بمنطقة نجران اقبالا كبيرا من قبل زوار واهالي المنطقة خلال إجازة عيد الإضحى المبارك لهذا العام 1438

و أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ان موقع الاخدود الأثري يعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة وجذب العديد من الزوار من أهالي وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الإضحى المبارك وذلك للاطلاع على مايحتويه من آثار تاريخية عريقة

وأضاف آل مريح ان المواقع الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية تشهد زيارات مستمرة خلال الإجازات والعطل الرسمية للاطلاع على ماتحتويه من آثار تاريخية وسياحية جعلتها مقصدا ووجهه سياحية مميزة

وأبان انه تم تكليف موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يقدمون شرحا مفصلا عن ماتحتوية تلك المواقع من آثار عريقة اسهمت في جذب الزوار

وزاد ان ذلك ياتي بتوجيه ومتابعة من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه ، مشيرا بأن المنطقة تحتضن العديد من الأماكن الاثرية والتاريخية والسياحية وأبان ان من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى والعديد من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وفي القرى والهجر بالاضافة العديد من المنتزهات والحدائق والمساحات الخصراء والمنتزهات الطبيعية