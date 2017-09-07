 أمير الباحة يهنئ القيادة بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يهنئ القيادة بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم

أمير الباحة يهنئ القيادة بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم
المناطق - الباحة
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابه عن أهالي منطقة الباحة ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا .
وقال سموه ” إن ما تحقق من إنجاز للكرة السعودية للوصول إلى نهائيات كاس العالم يأتي بفضل الله أولاً ثم بالاهتمام والدعم اللامحدود من لدن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين للرياضه والرياضين بالمملكة “، منوهاً بما وصلت اليه الرياضة السعودية من إنجازات وتقدم وتطور في مختلف الالعاب الرياضيه ورفع علم المملكة خفاقاً في العديد من المحافل الدولية .
وسأل سمو أمير الباحة الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره ، متمنياً سموه أن يحقق المنتخب السعودي أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة بإذن الله .

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