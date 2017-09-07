أمانة نجران تختتم فعالياتها لعيد الأضحى المبارك 1438هـ

اختتمت أمانة منطقة نجران مساء أمس، فعاليات احتفالات عيد الاضحى المبارك والتي انطلقت أول أيام العيد وشهدت إقبالاً واسعاً من الأهالي والزوار.

واوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله ناصر ال فاضل ان امانة منطقة نجران نظمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ عدد من الفعاليات حيث نفذت في أول أيام العيد زيارة للمرضى المنومين بالمستشفيات ؛ كما نفذت ثاني أيام العيد فعالية للطفل والاسرة ؛ في الساحة المقابلة لقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود ؛ و نظمت ثالث أيام العيد فعاليات ترفيهية ومسابقات بمنتزه أبا الرشاش و فعالية رابع أيام العيد للمرسم الحر ” الرسام الصغير ” بمركز ريحانا تو مول بحي دحضة ، بإشراف الفنانة التشكيلية مها اليامي حيث تم ترتيب الركن الخاص بالمرسم وتقسيمه إلى ست ورشة عمل فنية ؛ ورشة الرسم ؛ ورشة التلوين ؛ ورشة التشكيل بالخامات ؛ ورشة التشكيل بالصلصال ؛ ورشة التشكيل بالورق الملون ؛ ورشة الطباعة كما قدمت خلالها الفرق المشاركة العديد من العروض ؛ والمسابقات حازت على إعجاب الزوار من الأطفال والكبار الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة.

وأكد آل فاضل أن الأمانة وفرت كافة الخدمات والتسهيلات لزوار فعاليات العيد بجميع المواقع، بالإضافة إلى نشر عدد من الفرق الميدانية لتنظيم دخول وخروج الزوار لمواقع الفعاليات وفرق للنظافة.

مشيرا إلى أن الاحتفالات أقيمت في مواقع متعددة بمدينة نجران لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين ومشاركة الجميع فرحة العيد السعيد.