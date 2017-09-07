جمعية “أكناف” الباحة تقيم يومها الثاني حفل معايدة للأيتام والأرامل بمحافظة المخواة

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة أكناف حفل المعايدة الثاني للأيتام والأرامل، بحضور أكثر من 80 يتيم ويتيمة من أهالي محافظة المخواة , وذلك بقاعة الفيصل للاحتفالات ببني عاصم بالمخواة.

وقدم الحفل عدد من الفعاليات والفقرات والمسابقات الشيقة، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعودة للمدارس، كما اشتملت الفعاليات العديد من الهدايا القيمة، وسحوبات، والقسائم الشرائية، وفعاليات للأطفال أركاني.

وأكد المشرف العام على جمعية “أكناف” عادل بن جمعان الزهراني بأن الجمعية تحرص على رعاية مستفيديها تربوياً واجتماعياً، فاتخذت شعار مع اليتيم من أجل بناء شخصيته البدنية والروحية والعلمية والاجتماعية والتثقيفية.

وثمن الزهراني الدعم الذي تحظى به “أكناف” من القيادة الرشيدة – أيدها الله-، التي تقدم خدماتها لإيتام منطقة الباحة، معرباً عن شكره وتقديره للعاملين والعاملات والمتطوعات بالجمعية على الجهود التي يقومون بها.وكذلك الجهات الداعمة بالمخواة والتي لم تألوا جهداًفي تقديم الهدايا والمأكولات وكل مامن شأنه الرقي بالإحتفالية وإسعاد الأرامل والأيتام.