 أمير الباحة يوجه الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن الغامدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يوجه الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن الغامدي جمعية “أكناف” الباحة تقيم يومها الثاني حفل معايدة للأيتام والأرامل بمحافظة المخواة صورة بستان الزهور حول الكعبة تحتل المركز الأول في تصويت ناشونال جيوغرافيك مستشفى الملك فهد بجدة يحصل على تصريح ممارسة الطب النووي و يدشن مشروع الصيدلية الإلكترونية بالصور.. سطح الأرض تغير بعد قنبلة بيونغيانغ الهيدروجينية الأحوال المدنية : يحق لكل أم سعودية الحصول على “سجل الأسرة للأمهات”.. وهذه مميزاته الأردن يتيح التعليم المجاني للاجئي سوريا 3 أعاصير عنيفة تهدد الولايات المتحدة في آن واحد ترامب: المباحثات مع أمير الكويت ستتناول أزمة قطر رحلة القطار من حائل الى الرياض ذهاباً وإياباً الرابطة الخليجية تطالب حكومة قطر بضمان سلامة الحجاج القطريين وتحذر من اعتقالهم أمانة نجران تختتم فعالياتها لعيد الأضحى المبارك 1438هـ

أمير الباحة يوجه الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن الغامدي

أمير الباحة يوجه الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن الغامدي
المناطق-عبدالرحمن سفر
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن عبدالله الغامدي إلى أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في حالات الأطفال حديثي الولادة وتقديم جل الرعاية له لضمان استقرار حالته الصحية ، وذلك في استجابة من سموه لما تم تداوله عن حالة الطفل ومناشدة والده بنقله الى مركز متخصص .
وأمر سموه بمتابعة حالة الطفل وضمان استقرار حالته بحول الله لحين نقله سريعا وتأتي استجابة أمير الباحة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم ، وتمنى سموه من المولى عز وجل بان يمن عليه بالشفاء العاجل .
من جانبه أعرب الغامدي عن بالغ شكره لسمو امير منطقة الباحة على تجاوبه ومتابعته لإحالة ابنه ومايجده ابناء منطقة الباحة من اهتمام من قبل سموه الكريم داعيا الله بان يحفظ سموه وان يمتعه بموفور الصحة والعافية .
الجدير بالذكر بان حالة الطفل تم تداولها في مواقع التواصل وبعض الصحف الالكترونية والتى ناشد من خلالها والد الطفل رجل الأمن بشرطة منطقة الباحة عبدالرحمن عبدالله الغامدي وطالب بنقل طفله لإحدى المستشفيات المتقدمة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>