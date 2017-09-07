أمير الباحة يوجه الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن الغامدي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن عبدالله الغامدي إلى أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في حالات الأطفال حديثي الولادة وتقديم جل الرعاية له لضمان استقرار حالته الصحية ، وذلك في استجابة من سموه لما تم تداوله عن حالة الطفل ومناشدة والده بنقله الى مركز متخصص .

وأمر سموه بمتابعة حالة الطفل وضمان استقرار حالته بحول الله لحين نقله سريعا وتأتي استجابة أمير الباحة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم ، وتمنى سموه من المولى عز وجل بان يمن عليه بالشفاء العاجل .

من جانبه أعرب الغامدي عن بالغ شكره لسمو امير منطقة الباحة على تجاوبه ومتابعته لإحالة ابنه ومايجده ابناء منطقة الباحة من اهتمام من قبل سموه الكريم داعيا الله بان يحفظ سموه وان يمتعه بموفور الصحة والعافية .

الجدير بالذكر بان حالة الطفل تم تداولها في مواقع التواصل وبعض الصحف الالكترونية والتى ناشد من خلالها والد الطفل رجل الأمن بشرطة منطقة الباحة عبدالرحمن عبدالله الغامدي وطالب بنقل طفله لإحدى المستشفيات المتقدمة .