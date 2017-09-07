فريق طبي بولادة نجران ينجح في تشخيص حالة قلب مولود

ذكرت “صحة نجران” ان مستشفى الولادة والأطفال بنجران نجح في تشخيص حالة قلب مولود محولا من أحد المستشفيات بعد ولادته من خلال عملية قيصرية يعاني من صعوبة بالتنفس وزرقة بالجسم، حيث تم على الفور التعامل مع المولود للمساعدة على استقرار حالته وأدخل وحدة رعاية حديثي الولادة وتم إجراء الفحوصات اللازمة، بعد ان أظهر التصوير التليفزيوني للقلب وجود ضيق خلقي بالصمام الأورطي وصغر حجم وضمور بالبطين الأيسر بالقلب وتم إعطائه عقار البروستين مع الأكسجين اللازم، وقد تم اتخاذ الإجراءات لإحالته لمركز طبي متخصص في أمراض وجراحات القلب وتحت الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة بوحدة رعاية حديثي الولادة في انتظار قبوله بأحد مراكز القلب لنقله بالإخلاء الطبي

يذكر أن برنامج الفحص المبكر للقلب لحديثي الولادة يعد من البرامج الهامة التي استحدثتها “الصحة” ويتم تطبيقها بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، وقد ساهم في الكشف المبكر لأمراض القلب للمواليد والتعامل معها في الوقت المناسب حيث يغطي البرنامج حوالي 95.9 % من المواليد .