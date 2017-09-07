 مدير تعليم تبوك يتابع استلام مدارس المنطقة للمقررات الدراسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يتابع استلام مدارس المنطقة للمقررات الدراسية

مدير تعليم تبوك يتابع استلام مدارس المنطقة للمقررات الدراسية
المناطق - تبوك
اطلع المدير العام التعليم المكلف بمنطقة تبوك  إبراهيم بن حسين العُمري في زيارات ميدانية على
سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم تبوك والإشراف على تنفيذ خطة استلام وتوزيع الكتب والمقررات المدرسية على مكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة.
وأكد مدير التعليم خلال زيارته على أهمية الجاهزية وتسليم الكتب الدراسية  للطلاب والطالبات في اليوم الأول من بداية العام الدراسي لبدء عام دراسي متميز بإذن الله ضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة.
كما وجه مدير التعليم شكره وتقديره لفريق العمل من الإدارات المعنية على جهودهم في هذا الصدد ولقادة المدارس على تعاونهم في أعمال الاستلام الباكر للكتب الدراسية من المستودعات المركزية إلى جميع مدارس المنطقة وفق البرنامج المعد لذلك ضمن برامج لجنة الاستعداد للعام الدراسي .

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