 بالفيديو.. مواطن يحبط محاولة سرقة سيارة في تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. مواطن يحبط محاولة سرقة سيارة في تبوك

بالفيديو.. مواطن يحبط محاولة سرقة سيارة في تبوك
المناطق - تبوك

تمكن المواطن احمد مهجع رحيل الخمعلي من إحباط محاولة سرقة سيارة مواطن من نوع “صني” في قرية الجديد التابعة لمحافظة تيماء .

وفي التفاصيل قال المواطن الخمعلي ل”جوال منطقة تبوك” : توقفت بعائلتي عند احدى محطات الوقود في قرية الجديد وذلك عند الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء ، وإذا بشخص يركض ويستنجد ويقول تكفى وذهب لشخص آخر مسافر ولَم يلبي طلبه وقلت له أبشر انا سأسير خلف السارق وانت أبلغ أمن الطرق ، والحمد لله واصلت السير خلف السيارة المسروقه وحاول الهروب مني وغير طريقه الى طريق ثاني والحمدلله مازلت معه حتى وصل رجال الأمن وتم القبض عليه ولله الحمد ، مختتماً حديثه بأنني أخذت بمقولة الامير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- حينما قال “المواطن رجل الأمن الاول”.

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