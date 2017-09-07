بالفيديو.. مواطن يحبط محاولة سرقة سيارة في تبوك

تمكن المواطن احمد مهجع رحيل الخمعلي من إحباط محاولة سرقة سيارة مواطن من نوع “صني” في قرية الجديد التابعة لمحافظة تيماء .

وفي التفاصيل قال المواطن الخمعلي ل”جوال منطقة تبوك” : توقفت بعائلتي عند احدى محطات الوقود في قرية الجديد وذلك عند الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء ، وإذا بشخص يركض ويستنجد ويقول تكفى وذهب لشخص آخر مسافر ولَم يلبي طلبه وقلت له أبشر انا سأسير خلف السارق وانت أبلغ أمن الطرق ، والحمد لله واصلت السير خلف السيارة المسروقه وحاول الهروب مني وغير طريقه الى طريق ثاني والحمدلله مازلت معه حتى وصل رجال الأمن وتم القبض عليه ولله الحمد ، مختتماً حديثه بأنني أخذت بمقولة الامير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- حينما قال “المواطن رجل الأمن الاول”.