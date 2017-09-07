 مع قرب إنطلاق العام الدراسي ” آل شريم يرحب بمنسوبي تعليم محايل ويحثهم على التميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مع قرب إنطلاق العام الدراسي ” آل شريم يرحب بمنسوبي تعليم محايل ويحثهم على التميز بالفيديو.. مواطن يحبط محاولة سرقة سيارة في تبوك مدير تعليم تبوك يتابع استلام مدارس المنطقة للمقررات الدراسية أكاديمي يدعو وزارة العمل لسعودة مهنة العلاج الطبيعي في جميع القطاعات فريق طبي بولادة نجران ينجح في تشخيص حالة قلب مولود أمير الباحة يوجه الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة نقل طفل رجل الأمن عبدالرحمن الغامدي جمعية “أكناف” الباحة تقيم يومها الثاني حفل معايدة للأيتام والأرامل بمحافظة المخواة صورة بستان الزهور حول الكعبة تحتل المركز الأول في تصويت ناشونال جيوغرافيك مستشفى الملك فهد بجدة يحصل على تصريح ممارسة الطب النووي و يدشن مشروع الصيدلية الإلكترونية بالصور.. سطح الأرض تغير بعد قنبلة بيونغيانغ الهيدروجينية الأحوال المدنية : يحق لكل أم سعودية الحصول على “سجل الأسرة للأمهات”.. وهذه مميزاته الأردن يتيح التعليم المجاني للاجئي سوريا

مع قرب إنطلاق العام الدراسي ” آل شريم يرحب بمنسوبي تعليم محايل ويحثهم على التميز

مع قرب إنطلاق العام الدراسي ” آل شريم يرحب بمنسوبي تعليم محايل ويحثهم على التميز
المناطق - محمد الغبيشي
رحب سعادة مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم بجميع منسوبي تعليم محايل من إداريين وتربويين..
في أول تصريح له مع انطلاقة الحملة الإعلامية لإنطلاقة العام الدراسي الجديد على مستوى الوزارة حيث أعلن عن شعار تعليم محايل و هو عام دراسي جديد مبهج و بداية جادة من الْيَوْمَ الأول و حصة أولى مميزة بمشيئة الله خدمة لأبنائنا و بناتنا الطلاب و الطالبات
وقال في كلمة وجهها للمعلمين والمعلمات إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات منسوبي ومنسوبات تعليم محايل عسير يسرني الترحيب بكم  بمناسبة قرب بداية العام الدراسي  وأوصي فيه ببذل الجهود كما عهدنا منكم الجد والاجتهاد والمبادرة في التطوير والإبداع لنحقق الوصول إلى أفضل درجات التميز والرضا وبما يحقق بيئة جاذبة لأبنائنا وبناتنا وبما ينعكس بصورة إيجابية على مستواهم وتحصيلهم الدراسي ولنغرس فيهم القيم الدينية والمناهج الإسلامية الصحيحة التي تجعلهم يقفون أقوياء أمام تحديات العصر ومتغيراته ولنحرص على تحقيق روح الولاء والانتماء للوطن الغالي وقادته الأوفياء  الذين يبذلون قصارى الجهود للارتقاء بالوطن وتعليم أبنائه سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح للجميع مستمدين العون والاجر من الله سبحانه و تعالى.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>