مع قرب إنطلاق العام الدراسي ” آل شريم يرحب بمنسوبي تعليم محايل ويحثهم على التميز

رحب سعادة مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم بجميع منسوبي تعليم محايل من إداريين وتربويين..

في أول تصريح له مع انطلاقة الحملة الإعلامية لإنطلاقة العام الدراسي الجديد على مستوى الوزارة حيث أعلن عن شعار تعليم محايل و هو عام دراسي جديد مبهج و بداية جادة من الْيَوْمَ الأول و حصة أولى مميزة بمشيئة الله خدمة لأبنائنا و بناتنا الطلاب و الطالبات

وقال في كلمة وجهها للمعلمين والمعلمات إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات منسوبي ومنسوبات تعليم محايل عسير يسرني الترحيب بكم بمناسبة قرب بداية العام الدراسي وأوصي فيه ببذل الجهود كما عهدنا منكم الجد والاجتهاد والمبادرة في التطوير والإبداع لنحقق الوصول إلى أفضل درجات التميز والرضا وبما يحقق بيئة جاذبة لأبنائنا وبناتنا وبما ينعكس بصورة إيجابية على مستواهم وتحصيلهم الدراسي ولنغرس فيهم القيم الدينية والمناهج الإسلامية الصحيحة التي تجعلهم يقفون أقوياء أمام تحديات العصر ومتغيراته ولنحرص على تحقيق روح الولاء والانتماء للوطن الغالي وقادته الأوفياء الذين يبذلون قصارى الجهود للارتقاء بالوطن وتعليم أبنائه سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح للجميع مستمدين العون والاجر من الله سبحانه و تعالى.