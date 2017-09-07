صحة مكة تكشف ملابسات حادثة الاعتداء على طبيب أثناء عمله

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ملابسات اعتداء مراجع على طبيب في بمستشفى الولادة والأطفال وضربه بالعقال.

وأدانت المديرية في بيان لها اليوم الحادثة ذاكرة أن المراجع قد قام بالتعدي علي الدكتور استشاري نساء وولادة أثناء تأدية مهام عمله بالضرب والشتم ومطاردته بممرات المستشفى وضربه (بالعقال) وترويع الآمنين من المرضى النساء بالقسم وتعطيل سير العمل وكذلك قام بسب وشتم حارس الأمن بألفاظ نابية وعنصرية .

وأكدت صحة مكة في بيانها أنه قد تم اتخاذ اللازم نظاما حيال ما قام به (المراجع) وتم مخاطبة الجهات المختصة برفع دعوى قضائية ضده ومطالبته بالحق العام والحق الخاص.