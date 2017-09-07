 مدير تعليم تبوك يبارك للطالبة سارة الطيار إنجازها في مسابقة أقرأ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يبارك للطالبة سارة الطيار إنجازها في مسابقة أقرأ

مدير تعليم تبوك يبارك للطالبة سارة الطيار إنجازها في مسابقة أقرأ
المناطق - تبوك
بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم من حسين العُمري للطالبة في الثانوية الأولى بتبوك سارة بنت جابر الطيار بمناسبة ترشيحها للمشاركة في مسرح الحفل الختامي لمسابقة أقرأ الوطنية التي تنظمها شركة آرامكو وذلك ضمن عشرة أسماء فائزة من القراء والقارئات الذين اجتازوا جميع مراحل التحكيم النهائية للمسابقة.
وأكد مدير التعليم على اعتزاز إدارة تعليم تبوك بمشاركة طلاب وطالبات مدارس المنطقة على مسرح الحفل الختامي لمسابقة أقرأ للعام الثالث على التوالي، في حدث ثقافي نوعي على مستوى الوطن مهنئياً الطالبة ومدرستها وأسرتها بهذا الإنجاز ومعرباً عن شكره وتقديره لمنسقة المسابقة في تعليم المنطقة المعلمة ريم الجوفي على جهودها وفريق العمل في هذا الصدد وللمساعدة لتعليم البنات بتعليم تبوك نجلاء الشامان على الاهتمام والمتابعة.
 وكانت الطالبتين سارة الطيار وحصة الزهراني من تعليم تبوك قد ترشحتا إلى الملتقى الإثرائي للمسابقة التي شارك خلالها أربعون طالباً وطالبة من جميع المراحل الدراسية في مناطق المملكة التعليمية.
جدير بالذكر أن مسابقة آرامكو في عامها الأول شهدت تأهل الطالبة شروق شخشير والطالبة أفراح العصباني من تعليم تبوك للمرحلة الختامية وفازت الطالبة شروق شخشير بالمركز الأول للمرحلة الثانوية فيما شهدت السنة الثانية ترشح الطالبة شروق الزهراني والطالبة دانة الحارثي وحصلت الطالبة شروق الزهراني على المركز الأول على مستوى المرحلة الجامعية في ذات المسابقة.

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