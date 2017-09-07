 يتيمات الرياض يطلقن العديد من المبادرات التطوعية في اسكتلندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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يتيمات الرياض يطلقن العديد من المبادرات التطوعية في اسكتلندا

يتيمات الرياض يطلقن العديد من المبادرات التطوعية في اسكتلندا
المناطق - الرياض

شاركت تسع يتيمات من فتيات دار الحضانة الاجتماعية بالربوة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في البرنامج التأهيلي لمشروع “سفراء حوار الانسانية ” الذي اقيم بالشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومؤسسة الوليد الانسانية واستمر لمدة عام لتدريب الفتيات على  مهارات “الاتصال في الحوار، والحوار الحضاري ، والحوار المجتمعي بين الشعوب “.

وقد بدأت المرحلة الأولى من المشروع بإلتحاق جميع الفتيات بالعديد من ورش العمل المتخصصة في “كيفية تعلم مباديء الوسطية و معرفة قيمة الإيجابية وجدواها وأهمية احترام الآخر حتى في الإختلاف ” .

ثم انتقال اربع منهن  للمرحلة النهائية من المشروع والانضمام مع 100 آخرين الى برنامج اللغة الانجليزية بجامعة ادنبرة واطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية هناك مثل : تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والإنسانية للشعب الاسكتلندي وعقد الحوارات المفتوحة والمناقشات الثقافية مع طلاب الجامعة لتصحيح النظرة الخاطئة عن الإسلام وإبرازالتاريخ الثقافي والحضاري للبلدين .

وقد اعربت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بمنطقة الرياض نوال العلاوي عن فخرها وسعادتها بمشاركة فتيات الحضانة الاجتماعية في هذا المشروع الوطني البارز ليصبحن خير ممثلاتٍ لدينهن ولوطنهن مستقبلاً مشيرةً الى حرص الوزارة على عقد مثل هذه الشراكات التي تخدم فئاتها المشمولة بالرعاية وتساعد على دمجهم بالمجتمع .

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