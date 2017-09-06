النصر يكسب ودية القادسية ويخسر برونو

على القادسية، بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المواجهةالتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي العاصمي.

وافتتح القادسية أهداف اللقاء عند الدقيقة 4 من إمضاء مازن أبو شرارة، قبل أن يعدل النصر الكفة بهدف حسن الراهب عند الدقيقة 17، فيما أضاف الشاب فهد الجميعة الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 28.

وشهدت المواجهة خروج المحترف البرازيلي برونو أوفيني مصابا قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 38 بعد اشتراك على الكرة، تلقى على إثره ضربة على الوجه.

كما شهد الشوط الثاني من المواجهة المشاركة الأولى لعبدالله الأسطاء بقميص النصر، بعد أن وقع مخالصة مع فريقه السابق الشباب وانضم إلى جاره الأصفر