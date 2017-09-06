الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يتسبب في الإصابة بداء السكري

فيما تعتبر بشرى سارة للنباتيين، خلصت دراسة حديثة إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء و الدجاج يرفع من مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأوضح الباحثون بكلية الطب في سنغافورة أن تناول اللحوم الحمراء يرفع من مخاطر الإصابة بالسكري 2 بنسبة 23%، بينما تتسبب لحوم الدواجن في ارتفاع خطر الإصابة بنسبة 15%، بينما تبين أن الأسماك والمأكولات البحرية لا علاقة لها بالإصابة بالسكري.

واعتمدت الدراسة التي نقلت نتائجها صحيفة “ديلي ميل” عن المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، على تحليل بيانات 63,257 تتراوح أعمارهم ما بين 45 و74 عاماً بعد أن طلب منهم ملء استمارات تشمل أسئلة حول النظام الغذائي الخاص بهم.

ويعتقد الباحثون أن نسبة الحديد الكبيرة وبعض المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن هي السبب وراء ارتفاع نسبة خطر الإصابة بالسكري2.

لذا ينصح الباحثون بتناول أجزاء معينة من الدواجن مثل الصدر بدلاً من الأفخاذ بسبب انخفاض نسبة المواد الكيميائية المسؤولة عن رفع خطر الإصابة بمرض السكري فيها.

ومن جانبه قال البروفيسور كوه وون بواي المشرف على الدراسة: نتائج الدراسة لا تعني الامتناع التام عن تناول اللحوم الحمراء ولكنها توصي بعدم الإفراط فقط في تناولها حفاظاً على الصحة”.

كما أشارت الدكتورة آني لينغ مديرة قسم السياسات والبحوث في مجلس تعزيز الصحة بسنغافورة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على مصادر بروتينية كافية ومتنوعة، بما في ذلك بدائل صحية للحوم الحمراء مثل الأسماك والتوفو والبقوليات، إلى جانب الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء والدواجن.