 باكستان تطالب رئيسة ميانمار بوقف المجازر الجارية بحق المسلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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باكستان تطالب رئيسة ميانمار بوقف المجازر الجارية بحق المسلمين

باكستان تطالب رئيسة ميانمار بوقف المجازر الجارية بحق المسلمين
المناطق _ إسلام أباد

طالبت باكستان رئيسة ميانمار أونغ سان سو كي بتحمل المسؤولية والتحرك من أجل وقف العنف الجاري بحق المسلمين الروهينغا على يد القوات المسلحة والعناصر المتطرفة.
وأدان مجلس الوزراء الباكستاني اليوم المجازر الجارية بحق المسلمين الروهينغا في ميانمار، واعتبرها بمثابة أعمال تطهير عرقي بحق الأقلية المسلمة هناك.
وعدّ المجلس المؤسسات الحكومية الميانمارية متورطة وبشكل مباشر في قتل الأطفال والنساء والمسلمين الأبرياء بطريقة وحشية، ولا يمكن وصف ذلك إلا بإرهاب تمارسه الدولة ضد المدنيين.
وانتقد المجلس صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر الجارية بحق المسلمين الروهينغا، مطالبًا الأمم المتحدة بالتقدم واتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي يواجهها المسلمون في ميانمار.

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