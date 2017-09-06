 مدير تعليم الباحة يعتمد عدد من المعلمات للعمل كقائدات و وكيلات في ١٠ مدارس بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الباحة يعتمد عدد من المعلمات للعمل كقائدات و وكيلات في ١٠ مدارس بالمنطقة

مدير تعليم الباحة يعتمد عدد من المعلمات للعمل كقائدات و وكيلات في ١٠ مدارس بالمنطقة
المناطق _ الباحة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة  سعيد بن محمد مخايش أسماء عدد من المعلمات للعمل كقائدات و وكيلات لبعض مدارس المنطقة للعام الدراسي الجديد  وفق آلية العمل و التعليمات الوزارية المنظمة لها وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية  عمر هجاد  الغامدي ، و يأتي دلك ضمن سعي الإدارة الحثيث لتحقيق الجاهزية التامة لمدارس المنطقة باستيفاء التشكيلات المدرسية بكوادر قادرة على رفع مستوى الأداء التربوي والتعليمي وبما يضمن البداية الجادة للعام الدراسي القادم وفق الخطط الموضوعة، وبما يوائم التطبيق الأمثل لضوابط ترشيح وتكليف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ويتيح الفرص كاملة أمام الراغبين في التنافس على مجالات الترشح المختلفة مع العمل على تحقيق الضوابط لاختيار الكفاءات القادرة على استثمار قدراتها المهنية في إثراء الميدان التربوي بالرؤى والمبادرات الخلاقة لتحسين وتجويد الأداء.

المدير العام هنأ المكلفات وتمنى لهن التوفيق في مهامهن الجديدة التي تتطلب منهم العمل على تحسين أداء الميدان التربوي والتعليمي  وأن يكن إضافة رائدة  في مهام عملهن، كما حثهن لمزيد من العمل المنظم بما يرتقي بالأساليب التربوية والتعليمية والسير بها نحو التميز والإبداع  على الدوام.

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