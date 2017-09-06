البازعي يستقبل كشافة أملج المشاركين في الحج

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي فرق كشافة املج المشاركين في الحج بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية مساعد غيث الحبيشي وعضو المجلس البلدي اللواء مهندس عبدالعزيز الجهني وأمين لجنة التنمية السياحية محمد السناني وقائدي فرقتي كشافة املج رياض السناني وعبدالرحمن المستحي.

وأشاد البازعي بدورهم الهام في خدمة ضيوف الرحمن وأضاف ان ما قاموا به من أعمال جليلة هي محل تقدير ومتابعة من الجميع معرباً عن شُكرِه لهم ، كما قلد قادة الكشافة نوط خدمة الحجيج وقام بتسليمهم شهادات الشكر والتقدير نظير ما قدموه من مبادرة ذاتية ورغبة تطوعية تمثلت في ذهابهم للحج ومشاركتهم جنباً الى جنب مع فرق جمعية الكشافة العربية السعودية والتشرف بخدمة ضيوف بيت الله.

ومن جانبهم عبروا الكشافة عن بالغ شكرهم لمحافظ أملج مؤكدين ان ما حظوا به من دعم معنوي وتشجيع من الجميع يدفعهم لمواصلة العمل التطوعي في خدمة الحجيج كل عام.