كأس ولي العهد : الفتح يتأهل إلى دور الثمانية بفوزه على أحد

تأهل فريق الفتح إلى دور الثمانية لمسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم بفوزه على نظيره أحد بنتيجة ( 5 ـــ 4 ) بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة في افتتاح لقاءات دور الـ16 للمسابقة.

وتقدم أحد عن طريق محترفه المدغشقري اندريا متسينور عند الدقيقة 83 , وعادل للفتح محترفه التونسي عبدالقادر الوسلاتي من ركلة جزاء عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي المحتسب بدل الضائع , لتمدد المباراة إلى شوطين إضافيين لم تتغير خلالها النتيجة , ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لمصلحة الفتح ( 5 ــ 4 ).

وسيلتقي الفتح في دور الثمانية مع الفائز من لقاء الاتفاق والأهلي الذي سيقام يوم 30 أكتوبر المقبل في مدينة الدمام.