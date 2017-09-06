 دراسة: المكسرات قد تطيل العمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: المكسرات قد تطيل العمر

دراسة: المكسرات قد تطيل العمر
المناطق _ الرياض

أعلن علماء من الولايات المتحدة نتائج دراستين طويلتي المدى، أظهرت أن تناول المكسرات ربما يخفض الوفاة مبكراً، ويقي الجسم من أمراض القلب و السرطان.

 وأوضح الباحثون تحت إشراف شارليز فوكس، من معهد دانا فاربر للسرطان في مدينة بوسطن الأمريكية، أن نتائج الدراستين اللتين أجريتا في الولايات المتحدة، واستغرقتا فترة طويلة، تشير إلى أن المكسرات يمكن أن تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السرطان.

 

وأكدت نتائج الدراستين التي نشرت في مجلة “نيو انجلاند جورنال أو مديسين” الطبية، وجود علاقة طردية بين تناول المكسرات وانخفاض احتمال الوفاة.

 

تبين للباحثين أن أكثر من 16 ألف امرأة و 11 ألف رجل، توفوا حتى نهاية عام 2010 وأن هناك علاقة عكسية بين تناول المكسرات و الوفاة.

وكانت الفائدة الواضحة “للجوز أنه خفض حالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 29%”، وهذه الأمراض هي أكثر أسباب الوفاة في الولايات المتحدة”، حسبما أوضح فوكس في بيان عن معهده مضيفاً: “ولكننا وجدنا أن هناك انخفاضاً في نسبة الوفاة جراء الإصابة بالسرطان”.

 

كما أظهرت الدراسة التي مولتها شركات متخصصة في صناعة المكسرات خطأ الاعتقاد بأن المكسرات تتسبب في البدانة، حيث وجد الباحثون أن متناولي المكسرات كانوا أكثر رشاقة من أقرانهم، سواء كانت هذه المكسرات عبارة عن فول سوداني أو مكسرات أخرى مثل الكاجو والجوز والبندق والفستق واللوز.

 

غير أن معدي الدراسة أقروا في الوقت نفسه بأن بياناتهم لا تدل على أن هذه الوقاية سببها تناول المكسرات بالفعل، ولكنهم أكدوا أن نتائج الدراستين تشير في هذا الاتجاه سواء بالنسبة للرجال أو النساء.

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