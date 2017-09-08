عقب تلويحه بالتدخل لحل الأزمة..ترامب يتصل بأمير قطر

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة الخميس (7 سبتمبر 2017)، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاتصال، الذي جاء بعد ساعات قليلة من مباحثات الرئيس ترامب في واشنطن مع أمير الكويت، الشيخ الأحمد الجابر الصباح، الذي يتولى مهمة الوساطة لتسوية الأزمة.

وكان ترامب، أعلن أن بلاده ستتدخل في الأزمة الراهنة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والدوحة إذا لم تحل قريبًا.

وأكد ترامب خلال استقباله أمير الكويت في واشنطن مواصلة مساعيه لحل الأزمة قائلًا، نأمل في نجاح وساطة أمير الكويت في حل الخلافات في الخليج”.

وأضاف: “نتمنى أن تواصل الكويت وساطتها لحل الأزمة مع قطر، ونشكر الكويت على جهودها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم حل أزمة قطر بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دورا في الوساطة.

من جهته، قال أمير الكويت: نأمل في حل الخلاف بين قطر وجيرانها ووساطتنا تحظى بدعم دولي ومتفائل بحل أزمة قطر قريبا جدا”، منوها إلى أن قطر مستعدة لتلبية كل المطالب الـ 13 التي قدمت.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي أمس الأربعاء، وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وأكّد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية- خلال الاتصال- عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.