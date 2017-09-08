 شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو الإطاحة بالفتاة “كاشفة الرأس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو الإطاحة بالفتاة “كاشفة الرأس”

المناطق _ جدة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن حقيقة المقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد رجال الأمن بدوريات أمن محافظة جدة بمحاولة إركاب إحدى الفتيات بالعربة الرسمية.

وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة، أنه بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨ه وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وأثناء تحرك إحدى دوريات الأمن بحدود موقعها بشمال محافظة جدة تمت ملاحظة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير مع تجمهر مجموعة من الأشخاص حولها.

وباشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها تبين عدم ترابط أقوالها وعدم اتزان تصرفاتها، ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة، وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات.

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