في تخبط واضح .. الجزيرة تنشر ثم تحذف كلمة أمير الكويت بعد تعليق العذبة

أثارت تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطبًا إعلاميًا في الدوحة، وذلك عقب تصريحه «قطر مستعدة لأن تلبي كل المطالب الـ13 التي تم تقديمها وأن تجلس على طاولة الحوار».

حساب قناة «الجزيرة» القطرية على «تويتر» نشر تصريحات أمير الكويت لكن سرعان ما حذفها، فيما أدخلت «الجزيرة» تعديلًا على التصريح ليكون: قطر مستعدة لبحث المطالب دون المس بالسيادة القطرية.

وسرعان ما حذفته أيضًا، ونشرت جريدة «الوطن» السعودية، صورة من تغريدة «الجزيرة»، حول تصريحات أمير قطر، وعلقت عليها «الجزيرة تنقل تصريح أمير الكويت المنقول على الهواء للعالم ثم تغطيه بالحذف».