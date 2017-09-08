وزير خارجية قطر يرد على تصريح أمير الكويت بشأن المطالب الـ 13

قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصل هاتفيًا بأمير قطر، وأكد التزام واشنطن بإنهاء الأزمة مع دول الخليج.

وأضاف الوزير القطري، في تصريحات له، أن ترامب أطلع أمير قطر على نتائج قمته مع أمير الكويت التي عقدت الخميس (7 سبتمبر 2017)، في واشنطن.

وأشار إلى أن جهود الكويت مُقدّرة من قطر؛ لكن المطلوب أن يكون هناك مسعى لإيجاد آلية للحوار، والمطالب الـ13 تمسّ السيادة القطرية، موضحاً أنه يجب التراجع عن الإجراءات التي اُتخذت ضد قطر.

وكان أمير دولة الكويت قال خلال مؤتمره الصحفي مع ترامب، إن قطر قبلت المطالب الـ 13 للدول الأربعة.