 الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية للتعاون الجمركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية للتعاون الجمركي

الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية للتعاون الجمركي
المناطق _ واشنطن

وقعت الكويت والولايات المتحدة الامريكية اليوم اتفاقية تعاون جمركي مشترك إضافة إلى مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون الفني بين البلدين.
وتتيح هذه الاتفاقية تطوير التعاون بين الكويت والولايات المتحدة لتحسين الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتنسيق التحقيقات في الجرائم الأمنية بما في ذلك حماية الفكر وحقوق الملكية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتبادل المعلومات الحيوية للأمن والاقتصاد وتأمين الحدود ومكافحة المخدرات.

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