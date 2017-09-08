بلدية الخرج تغلق 7 محلات متعلقة بالصحة العامة

قامت إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بعمل حملة مكثفة استمرت لمدة 3 أيام على المحلات المتعلقة بالصحة العامة على الطرق السريعة طريق حرض وطريق الرياض والمتنزهات من مطاعم وبوفيهات ومراكز غذائية ومحلات الكوفي شوب ، وتم خلالها مصادرة كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأدوات غير صالحة للإستعمال وأخرى تالفة وأطعمه مجهزة من اليوم السابق وكذلك تداول مواد غذائية بطريقة غير صحية وتم إغلاق عدد 7 محلات من المطاعم والبوفيهات والتموينات الغذائية الى ان يتم تعديل وضعها وتنفيذ المطلوب منها وتحسين تجهيزاتها وتطبيق الاشتراطات البلدية إضافة إلى تطبيق الغرامة بحدها الأعلى على ماتم إغلاقه وكذلك المحلات المخالفة .

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري أن الحملات ستكون مكثفة داخل المحافظة وعلى جميع الطرق السريعة وتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية المتابعة ، ودعا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ البلدية عن المخالفات الصحية عبر الرقم الموحد 940 .